"Известия": Росавиация рекомендовала не выполнять полеты на 27 самолетах из РФ в Египет

Издание отметило, что телеграммы с рекомендациями были изданы после получения информации о риске ареста самолетов в аэропортах египетского государства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Росавиация направила в авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" телеграммы, в которых не рекомендовала использовать 27 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в перелетах в Египет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на тексты телеграмм, достоверность которых подтвердил источник в федеральном агентстве.

"Не рекомендуем с 12:00 мск 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения <...>", - уточняется в телеграммах, которые, по сведениям газеты, были направлены на прошлой неделе.

В частности, "Аэрофлоту" рекомендовали не совершать перелеты на 24 самолетах: Airbus A320 (10 бортов), Boeing 777-300ER (9 бортов), Airbus A321 (4 борта) и Airbus A350 (1 борт), а авиакомпании "Россия" - на Boeing 737-800 (3 борта). "Известия" со ссылкой на источник в авиавластях отмечают, что телеграммы с рекомендациями были изданы после получения информации о риске ареста самолетов в аэропортах Египта.

Источник издания в Росавиации также подчеркнул, что оба авиаперевозчика не выполняют рейсы в Египет этими воздушными суднами. В авиакомпании "Россия" изданию подтвердили эту информацию. "Данное решение не оказывает влияния на выполнение производственной программы перевозчика", - добавили в компании.

31 мая Высокий суд Ирландии принял решение о начале процедуры ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. Как указали в ГТЛК, с указанной даты все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам.