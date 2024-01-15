S7 сократит часть сотрудников в Москве

Такое решение вызвано изменениями маршрутной сети и сокращением полетной программы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 сократит часть летных экипажей в Москве, сообщили ТАСС в авиакомпании. Такое решение вызвано изменениями маршрутной сети и сокращением полетной программы.

"В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в Московском регионе. Весь процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством", - отметили в компании.

При этом в S7 добавили, что компания продолжает развивать перевозки за Уралом, усиливает присутствие в Новосибирске и Иркутске, а также предлагает части сотрудников из Москвы продолжить работу в этих городах. "Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные", - добавили в компании.

В декабре компания сообщила, что сократит полетную программу по ряду направлений из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания.