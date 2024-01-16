Мишустин примет участие в мероприятиях Дня финансов на ВДНХ

Премьер-министр России выступит на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности РФ"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где примет участие в деловой программе Дня финансов.

Мероприятия пройдут в рамках форума "Дни российской экономики". Глава кабмина выступит на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности РФ". На ней также будут присутствовать вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр финансов Антон Силуанов. Как ожидается, на заседании речь пойдет об особенностях взаимоотношений между государством и бизнесом и о роли финансовой культуры в развитии личных и профессиональных компетенций в финансовой сфере.

День финансов даст старт отраслевому марафону выставки "Россия", который продлится до 2 февраля. Сотрудники Минфина, Банка России и других финансовых организаций продемонстрируют основные достижения финансового сектора, расскажут о дальнейших векторах развития и перспективах отрасли, а также о роли финансовой грамотности в повышении экономического потенциала страны.

17 февраля в рамках отраслевого марафона состоится День цифровизации, 18 февраля - День машиностроения. Помимо этого, запланированы День строительства, День туризма, День пассажирской логистики, Форум национальных достижений и другие мероприятия.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.