В церемонии приняли участие 50 призеров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников наградил победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика-2023" в ходе всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Решетников наградил победителей двух номинаций, которые курирует Минэкономразвития России - "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" и "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления".

В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ" награды вручил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Дипломы победителям в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений "умный город" вручил директор департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрий Косткин.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" - заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Арина Ямкова.

Всего в церемонии награждения приняли участие 50 призеров.

"Мы находимся на очень важном этапе, наша экономика сейчас адаптировалась после тех вызовов, которые перед ней стояли. Президентом была поставлена задача обеспечить долгосрочный рост экономики. Когда мы говорим о развитии экономики - это всегда проекты, инициативы, которые возникают в конкретных поселках, городах, селах", - отметил министр.

Решетников подчеркнул, что любой проект, даже самый крупный, реализуется в конкретном муниципалитете. По его словам, необходимо упрощать инвестиционный процесс, сокращать финансовые затраты, снижать административные барьеры.

По мнению министра, привлечение инвестиций зависит и от эффективности самих муниципалитетов.

"Практика показала, что это правильное решение. Число муниципальных округов увеличилось в четыре раза. Это значит, что регионы и муниципалитеты, сам бизнес и жители видят в этом способ повысить качество управления. Ожидаем повышения качества работы и самих органов власти, и бюджетных учреждений, активного внедрения лучших управленческих практик", - прокомментировал министр.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля, вход на нее и на все мероприятия, не требующие специальной аккредитации - свободный и бесплатный. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.