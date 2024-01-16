"Известия": ФНС отметила рекордный за 17 лет прирост ИП в 2023 году

Ведомство связывает это с повышением активности бизнеса и регистрацией в новых регионах России, пишет газета

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей в России к концу 2023 года увеличилось на 378 тыс., до 4,3 млн. Прирост стал рекордным с 2007 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику ФНС.

Как уточняет издание, число ИП к концу 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилось на 10% (378 тыс.), что является рекордным показателем за последние 17 лет. Тогда, в 2007 году, прирост составил 16,7% или 426 тыс. до 3,5 млн.

В ФНС такой прирост, отмечают "Известия", объяснили повышением активности бизнеса и регистрацией в новых регионах России. Так, по данным реестра МСП, в четырех новых субъектах числятся уже 89 тыс. индивидуальных предпринимателей, большая часть - в ДНР (41,2 тыс.) и ЛНР (32 тыс.).