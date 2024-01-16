Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля запустит рейсы из Иркутска в Нячанг и Манилу

Полеты планируют осуществлять на Superjet-100

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) и Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае. Об этом говорится в официальном сообщении "ИрАэро".

"С 25 февраля мы планируем приступить к выполнению рейсов по маршрутам Иркутск - Нячанг - Иркутск с частотой два раза в неделю и Иркутск - Манила - Иркутск один раз в неделю. Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", - отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя генерального директора "ИрАэро" Сергея Крупнова.

Полеты по новым направления авиакомпания планирует выполнять на самолетах Superjet-100. В связи с этим и возникла необходимость технической посадки по пути следования для дозаправки. От авиационных властей КНР получено подтверждение на ее выполнение на территории республики.