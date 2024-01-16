Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после отражения атаки БПЛА над Воронежем

По данным МО РФ, всего в ночь на 16 января в регионе системы ПВО уничтожили пять и перехватили три беспилотника ВСУ

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Нововоронежская атомная электростанция (НВАЭС), которая находится в 45 км от Воронежа, работает в штатном режиме после отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале НВАЭС.

"Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №4, №5, №6 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ночь на 16 января в Воронежской области российские подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры, жильцов дома эвакуировали и разместили в ближайшей школе. Также в четырех домах на Острогожской улице выбило окна. Развернули два штаба, в городе ввели режим ЧС.