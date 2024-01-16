Площадка "Автоваза" в Ижевске планирует производить до 50 тыс. машин в год

В мае 2024 года на предприятии намерены увеличить численность работников до 3 тыс. человек

ТАСС, 16 января. Завод "Автоваза" в Ижевске планирует выйти на производство 50 тыс. машин в год, численность сотрудников площадки должна вырасти вдвое - до 3 тыс. человек уже в 2024 году, сообщил во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов во время доклада о положении дел в республике в госсовете региона.

"В текущем году будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus и наш автозавод выйдет на объемы до 50 тыс. автомобилей в год. Этот проект предусматривает инвестиции в экономику нашего региона на сумму более 2 млрд рублей", - сказал Бречалов. По данным со слайдов, предприятие намерено добиться таких показателей в 2024 году.

Он напомнил, что в 2017 году на площадке работали 3 тыс. человек. После того как "Автоваз" перенес производство автомобиля Lada Vesta в Тольятти, численность сотрудников сократилась до 800 человек, после запуска на производстве Lada Largus число работников достигло 1,5 тыс. "15 декабря выпущены первые электромобили из опытной партии. В мае 2024 года по планам завода численность персонала должна вырасти до 3 тыс. человек", - отметил глава республики.

Александр Бречалов обратил внимание также на изменение в уплате налогов предприятием. "Несмотря на то, что мы производили самые популярные автомобили Lada Vesta, мы никак не могли договориться с головной организацией, чтобы все налоги, а не только от сборки, оставались в республике. Все что будет произведено, все налоги, налог на прибыль отдельно будет платиться здесь, это с Максимом Юрьевичем Соколовым мы в декабре 2023 года обсудили", - сказал руководитель региона.

15 декабря 2023 года на площадке в Ижевске запустили производство опытной партии электромобилей e-Largus из 30 машин. В мае 2024 года стартует серийное производство электрокара, а также Largus с ДВС.