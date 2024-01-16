В "Инвитро" назначили нового гендиректора

Им стал Юрий Леонов, ранее возглавлявший сеть лабораторий KDL

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Генеральным директором "Инвитро" с 16 января назначен Юрий Леонов, ранее он возглавлял сеть лабораторий KDL (входит в группу компаний "Медскан"). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С 16 января 2024 года Юрий Леонов назначен на должность генерального директора группы компаний "Инвитро". Юрий Леонов обладает многолетним опытом руководящей работы в сфере медицины и лабораторной диагностики. Задача, поставленная перед новым генеральным директором - вывести "Инвитро" на новый уровень операционной эффективности и развития", - говорится в сообщении.

Ключевой акционер Роман Мирончик, занимавший должность гендиректора, продолжит работать в качестве председателя совета директоров группы "Инвитро". Юлия Полихова, которая ранее занимала должность первого заместителя гендиректора "Инвитро", переходит на стратегический уровень управления группой. Она будет руководить проектами M&A и инвестиционными проектами, обеспечивать формирование и реализацию стратегических решений, необходимых для дальнейшего развития "Инвитро", рассказали в компании.

"Инвитро" - российская частная медицинская группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи. Основана в 1995 году. Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов (более 1,9 тыс.) в пяти странах и семью лабораторными комплексами. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные медицинские клиники и ветеринарная компания Vet Union.