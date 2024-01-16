Иностранные акционеры КТК помогают проводить переговоры за рубежом

Глава КТК Николай Горбань сообщил, что у компании имеются необходимые запасы запчастей

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Иностранные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) помогают при переговорах с поставщиками оборудования для проекта, у компании имеются необходимые запасы запчастей, сообщил глава КТК Николай Горбань в ходе пресс-конференции.

Он напомнил, что КТК не подпадает под санкции. "К сожалению, производители и поставщики иностранные осторожничают, как бы чего не вышло, и здесь возникают определенные сложности во взаимоотношениях. Вот здесь наши иностранные акционеры в этом плане нам оказывают помощь, потому что им проще проводить переговоры на уровне Европы, в Америке или где-то еще, чем, например, мне туда приехать проводить переговоры", - сказал он.

По его словам, компания обеспечена необходимым оборудованием. "Да, от них помощь есть определенная, и в данном случае не без проблем, но критический запас, поставка запчастей, оборудования, которая нам необходима, сейчас это все присутствует и мы можем обеспечить стабильность работы системы", - добавил Горбань.