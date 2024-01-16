КТК рассматривает строительство нового резервуарного парка в перспективе

Генеральный директор КТК Николай Горбань сообщил, что для решения этого вопроса нужно составить экономическое обоснование

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) рассматривает вопрос строительства нового резервуарного парка в перспективе, сообщил на брифинге генеральный директор КТК Николай Горбань.

"По поводу строительства нового резервуарного парка - мы эти вопросы сейчас рассматриваем. И наверное, это будет актуально в перспективе. Но на акционеров этот вопросы мы пока еще не выносили, потому что нам необходимо произвести определенные технологические расчеты", - сказал он.

Горбань отметил, что для решения этого вопроса нужно составить экономическое обоснование. "Нам нужно составить обоснование, и вот когда мы обоснуем как с технической, так и с экономической точки зрения и покажем эту динамику и статистику, тогда мы убедим акционеров. Но такие мысли есть на самом деле", - пояснил генеральный директор КТК.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.