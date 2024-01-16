ЦБ сообщил о желании многих стран организовать прием карт "Мир"

Карты платежной системы принимают на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Венесуэле и других странах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Многие страны изъявили желание организовать прием карт "Мир" для граждан РФ, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Дне финансиста в рамках выставки "Россия".

"Многие страны, где развит туризм, хотят организовать прием карт "Мир" для наших граждан", - сказала она.

На данный момент карты платежной системы "Мир" принимаются на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Венесуэле и других странах.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.