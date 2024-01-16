КТК не ждет изменений параметров нефти сорта CPC Blend

Глава компании Николай Горбань отметил, что "сера и все параметры остаются в тех же объемах"

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не ждет изменений параметров отгружаемой нефти сорта CPC Blend, сообщил на пресс-конференции глава компании Николай Горбань.

"На сегодняшний день тот сорт нефти, который мы генерируем на выходе, сера и все параметры остаются в тех же объемах. Изменений никаких мы не ожидаем", - сказал он.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.