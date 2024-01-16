Он составил 883,8 млн тонн

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года вырос на 5%, до почти 884 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 883,8 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 10,4% и составил 446,9 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 0,7%, до почти 98 млн тонн, Балтийского бассейна - вырос на 1,3%, составив 248,6 млн тонн, Азово-Черноморского бассейна - вырос на 10,4%, до 291,4 млн тонн, Каспийского - также вырос на 29,7% (до 7,8 млн тонн). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,5% - до 238,1 млн тонн.

В конце 2023 года Росморречфлот ожидал роста грузооборота по году на 7%, до более 950 млн тонн.