"Руспродсоюз" отметил снижение темпов роста цен на яйца

С 8 по 14 января десяток яиц в среднем по стране стоил 133,9 рубля, сообщили в ассоциации

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Темпы роста цен на куриные яйца в России замедлились. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"С 8 по 14 января десяток яиц в среднем по стране стоил 133,9 рубля. Неделей ранее - 133,2 рубля. Динамика пока повышательная, но темпы роста замедлились", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что сети, которые по-партнерски работают с птицефабриками, заключая длинные контракты с комфортными для поставщиков ценами, практически не испытывают проблем с объемами и ценами на товарное яйцо.

По данным Росстата, цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они подорожали на 61,35%. В начале января Минсельхоз России сообщил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях.