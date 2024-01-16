Представитель "Транснефти" сообщил о штатной работе нефтепровода ВСТО после землетрясения

Землетрясение интенсивностью 6,5-7 балла произошло в 370 км севернее Улан-Удэ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) работает штатно после землетрясения севернее Улан-Удэ, произошедшего накануне. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"15 января в 15:52 произошло землетрясение с эпицентром в 370 км севернее Улан-Удэ на глубине 10 км магнитудой 5,6 и интенсивностью 6,5-7 балла. По результатам обследования объектов ВСТО и линейной части нефтепровода, находящихся в радиусе 350 км от эпицентра, повреждений не обнаружено, все объекты работают штатно", - сказал он.

Накануне сообщалось, что землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7. Толчки на территории Республики Бурятия ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, в городах Северобайкальске и Улан-Удэ.