СПбМТСБ ожидает курс доллара в течение 2024 года на уровне 92,12 рубля

Биржа также прогнозирует, что рост ВВП в 2024 году составит 1,33%, уровень инфляции на конец года - 5,16%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что курс доллара в течение 2024 года в среднем составит 92,12 рубля, а на конец года - 95,17 рубля. Это следует из консенсус-прогноза торговой площадки по основным макроэкономическим показателям.

Биржа также прогнозирует, что рост ВВП в 2024 году составит 1,33%, уровень инфляции на конец года - 5,16%. Ключевая ставка к концу 2024 года ожидается на уровне 11,31%, а в среднем по году - 14,1%.

Консенсус-прогноз СПбМТСБ был сформирован на основе прогнозов ведущих аналитических команд финансового рынка. С января 2023 года СПбМТСБ в рамках сервиса по прогнозам агрегирует прогнозные данные по четырем блокам: макроэкономика, валюты и ставки, международные товары, компании. С момента запуска партнерами сервиса являются 15 аналитических команд российских банков и брокеров.