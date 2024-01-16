По данным Минсельхоза, крупнейшими импортерами стали Белоруссия, Вьетнам, Сербия, Монголия и Гонконг

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия в 2023 году экспортировала 255,2 тыс. тонн продукции свиноводства, крупнейшими импортерами стали Белоруссия, Вьетнам, Сербия, Монголия и Гонконг. Об этом сообщил Минсельхоз России.

"Положительная динамика в секторе способствует развитию экспортного потенциала. Так, поставки за рубеж за последние пять лет выросли более чем в три раза. В прошлом году было экспортировано 255,2 тыс. тонн продукции свиноводства. Крупнейшими покупателями российской свинины стали Беларусь, Вьетнам, Сербия, Монголия и Гонконг", - говорится в сообщении.

По оценке Минсельхоза, за последние пять лет производство свиней на убой (в живом весе) увеличилось на 26,4%. В 2023 году за счет модернизации предприятий и реализации новых инвестпроектов производство в сельхозорганизациях, по предварительной оценке, выросло на 6,1%, до 5,6 млн тонн.

"Минсельхоз России активно стимулирует развитие животноводства. Предприятиям отрасли предоставляются льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, в том числе комбикормовых заводов и цехов, а также на приобретение оборудования для них", - отмечается в сообщении министерства.

В конце 2022 года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что объем экспорта мяса из России в 2022 году превысил объем импорта. В то время, как сообщало ведомство, свинина поставлялась в 14 стран, а рост экспорта в 2022 году составил 18% к 2021 году, до 145,9 тыс. тонн.