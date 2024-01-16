Bloomberg: инфляционные ожидания потребителей в еврозоне упали до минимума за 1,5 года

По информации агентства, это подтверждает оценки аналитиков о будущем снижении европейским регулятором процентных ставок

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Ожидания потребителей еврозоны относительно инфляции на 2024 год упали в ноябре с 4% до 3,2%, рекордно низкого уровня за более чем 1,5 года наблюдений. Об этом сообщило агентство Bloomberg, проанализировав опубликованные во вторник результаты опроса потребителей, который ежемесячно проводит Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Агентство добавляет, что это подтверждает оценки аналитиков о будущем снижении европейским регулятором процентных ставок. При этом ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что не стоит ждать снижения уровня ставок в краткосрочной перспективе, это произойдет "только тогда, когда чиновники будут уверены, что инфляция возвращается к целевому показателю". По оценке главы Германского федерального банка (Bundesbank) Йоахима Нагеля, которые приводит Bloomberg, сокращения ставок стоит ждать "не раньше лета".

Как ранее писало агентство, ЕЦБ может в 2024 году четыре раза принять решение о снижении процентной ставки на фоне замедления инфляции. По его оценкам, регулятор сократит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в июне, сентябре, октябре и декабре. В итоге она достигнет отметки 3% под конец года.

В декабре Совет управляющих ЕЦБ принял решение сохранить неизменными три ключевые процентные ставки, следует из сообщения. Таким образом, базовая процентная ставка находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам составляет 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 4,75%.