На Украине завершили следствие по делу о коррупции в "Энергоатоме" на $3,5 млн

В деле обвиняли четырех человек, сообщили в пресс-службе НАБУ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела о коррупции на сумму порядка 100 млн гривен при строительстве Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Завершили расследование по обвинению четырех человек, участников организованной группы, в нанесении почти 100 млн гривен (порядка $3,5 млн по курсу Нацбанка Украины на тот момент - прим. ТАСС) убытков ГП "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

По данным следствия, компания "Атомпроектинжиниринг", входящая в структуру "Энергоатома", в 2020 году в обход открытых торгов заключила с частной фирмой договор на завершение строительства хранилища по завышенной втрое цене. В результате госпредприятие переплатило около 100 млн гривен. Обвиняемыми по этому делу проходят фигурант, бывший гендиректором, начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения "Энергоатома", а также руководитель частной компании и глава ее юридического отдела. Их фамилии не указываются. Дело возбуждено по статье о присвоении и растрате имущества организованной группой в особо крупных размерах.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что один из подозреваемых - руководитель "Атомпроектинжиниринга" Николай Божко, который был отстранен от должности. Частной компанией, с которой было подписано соглашение, является "БК КБР". По данным депутата, компания ранее никогда не занималась строительством атомных объектов.

Сооружение Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения началось в 2017 году. До 2021 года Украина вывозила отработавшее топливо своих АЭС в Россию. В апреле 2022 года "Энергоатом" получил разрешение на ввод хранилища в эксплуатацию.

Борьба с коррупцией на Украине

Вопрос коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одними из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.

Одновременно в местные СМИ периодически просачиваются истории про необъяснимо дорогие закрытые вечеринки чиновников и их родственников, а также их собственность за границей. В 2023 году на фоне нескольких крупных коррупционных скандалов был отправлен в отставку министр обороны Алексей Резников, а против ряда высших чиновников ведомства возбудили уголовные дела.