В "Совкомфлоте" заявили, что роль Севморпути растет на фоне напряженности в Суэцком канале

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роль Северного морского пути в качестве глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно возрастает в связи с эскалацией напряженности в Суэцком канале. Об этом сообщили ТАСС в "Совкомфлоте".

"Эскалация напряженности в Суэцком канале и, как следствие, значительное удлинение логистических цепочек влияют на потенциал развития альтернативных маршрутов морской транспортировки грузов. Возрастает роль транспортного коридора Северного морского пути в качестве глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно", - сообщила компания.