СМИ: обстрелянный ракетой у берегов Йемена сухогруз направляется в Суэц

На борту находятся 24 члена экипажа, сообщил телеканал ERT-news

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Принадлежащее Греции судно Zografia под флагом Мальты, получившее незначительные повреждения от удара ракетой у берегов Йемена, направляется в египетский Суэц для оценки состояния сухогруза. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По словам телеканала, по судну, находившемся примерно в 100 морских милях к северо-западу от йеменского порта Салиф, был нанесен удар ракетой, сухогруз получил материальные повреждения, не влияющие на его мореходные качества. На борту находятся 24 члена экипажа, среди них нет греков, национальности моряков пока не уточняются. Судно вышло из Вьетнама и направлялось в Израиль. Теперь сухогруз идет в египетский порт Суэц, чтобы оценить ситуацию.

Ранее британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что греческий сухогруз Zografia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения. О нападении информировал также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), при этом не приведя подробностей инцидента и названия судна. Как сообщил греческий телеканал Skai, пострадавших в результате удара нет.

"UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене", - сообщили в центре. По данным Ambrey, судно находилось в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.