В Дагестане на реализацию программы "Местные инициативы" направят около 400 млн рублей

Проекты будут реализованы в 22 районах и трех городах

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Около 50 проектов реализуют в рамках программы "Местные инициативы" в Дагестане. На эти цели предусмотрено в 2024 году порядка 400 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов.

"Победителями конкурсного отбора программы "Местные инициативы" в 2024 году признаны 50 проектов. В текущем году в республиканском бюджете на реализацию данной программы предусмотрено 200 млн рублей. Общая стоимость отобранных инициатив составила 383,3 млн рублей, в том числе средства бюджетов муниципальных образований - 67,5 млн рублей, средства меценатов 115,8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего поступило порядка 130 заявок от 44 муниципальных образований. "Три из них были отозваны, 20 - не допущены к конкурсному отбору. По итогам комиссия определила 50 проектов-победителей", - добавил Султанов.

Проекты будут реализованы в 22 районах и трех городах. "При сохранении объема средств, выделяемых из республиканского бюджета, в этом году мы наблюдаем увеличение объема софинансирования за счет внебюджетных источников. Рост составил 18%, с 93 до 116 млн рублей. Это говорит о повышении интереса к проекту, а значит, у нас есть дополнительные основания ходатайствовать о продолжении его реализации", - заключил Султанов.