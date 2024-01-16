В компании сообщили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил перевалку нефти на морском терминале под Новороссийском из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Прием от грузоотправителей также приостановлен из-за затоваривания хранилищ.

"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья", - сказано в сообщении.

О возобновлении работы нефтепровода и отгрузки нефти компания сообщит дополнительно.

Как ранее отмечали в КТК, остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период на морском терминале компании происходят регулярно и являются рутинным мероприятием.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.