В Чувашии вывели новый сорт яровой тритикале для хлебопечения

Селекционная работа шла более 10 лет, разработку назвали "Нарспи"

ЧЕБОКСАРЫ, 16 января. /ТАСС/. Ученые Чувашского государственного аграрного университета вывели новый сорт яровой тритикале для хлебопечения. Селекционная работа шла более 10 лет, разработку назвали "Нарспи", сообщает Минсельхоз республики.

"Новый сорт яровой тритикале "Нарспи" вывели ученые-агрономы Чувашского [государственного аграрного университета]. Работа над этим сортом началась более 10 лет назад и завершилась в 2023 году. Это первый опыт в республике по селекции яровой тритикале", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что авторами сорта являются преподаватели кафедры земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства вуза Георгий Мефодьев, Анастасия Немова, Леонид Шашкаров, Людмила Елисеева. В министерстве поясняют, что целью было вывести новый сорт яровой тритикале, пригодный для хлебопечения. В ходе селекционной работы использовали метод гибридизации.

В Минсельхозе добавляют, что объемный выход хлеба при выпечке из муки из нового зерна выше, чем у стандарта, а содержание сырой клейковины превышает стандарт на 7% и достигает 28%. "По результатам испытаний <…> подана заявка на регистрацию нового сорта "Нарспи" <…> в реестре селекционных достижений. Патент на культуру зарегистрирован, <…> патентообладателем заявлена Анастасия Немова - аспирант факультета биотехнологий и агрономии Чувашского государственного аграрного университета", - говорится в сообщении.