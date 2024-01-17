Нормативы утилизации установили для колготок, пакетов, смартфонов и еще 780 товаров

Теперь в перечне товаров и упаковок, отходы от использования которых подлежат утилизации, находится 1,3 тыс. позиций

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское правительство утвердило перечень товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации. В него вошли около 780 товаров и видов упаковки, включая строительные товары, бумажные стаканчики, пластиковые пакеты, посуду и столовые приборы, электронику, масла, шины, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Правительство РФ приняло ряд подзаконных актов по расширенной ответственности производителей (РОП), в том числе о расширении перечня товаров. Всего в него вошло более 1,3 тыс. позиций, включая около 780 новых. Это сделано по инициативе РЭО. Среди принципиально новых позиций - строительные товары. Детализировали электронные товары, упаковку по видам пластика, что позволило более гибко подойти к вопросам применения коэффициента экологичности и создания стимулов для переработки отдельных видов упаковки", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, также дополнилась группа по текстилю. Ранее возникали ситуации, когда один и тот же товар из искусственных тканей попадал в перечень, а сделанный из хлопчатобумажных - не попадал. При этом оба товара так или иначе после использования попадали в бак для отходов, отправлялись также на сортировку, где в большинстве своем не отбирались и попадали на полигон.

Также утверждены нормативы утилизации товаров и упаковки из списка. Итогом станет снижение захоронения отходов на полигонах за счет создания стимулов сбора и переработки указанных видов отходов от использования товаров.

"Ранее отсутствовало достаточно большое количество потребительских товаров, отходы от которых были не востребованы и попадали в контейнеры твердых коммунальных отходов и на полигоны. Отсутствовали стимулы по переработке таких товаров, поскольку они не входили в РОП. Сейчас же, в рамках инициативы РЭО, с учетом поддержки правительства РФ данный пробел был ликвидирован, и указанные товары также начнут перерабатываться, будут создаваться мощности для их утилизации", - добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.