"Известия": вклад малого бизнеса в ВВП России вырос до 21%

Этому поспособствовали введенные против РФ санкции, пишет газета

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Российской Федерации выросла до 21%. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

По данным Росстата, ВВП России в 2022 году достиг отметки 155,3 трлн рублей, а 21% от этой суммы - это 32,6 трлн рублей. Именно таким стал вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах, пояснила газете руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Она добавила, что драйвером для роста МСП в 2022 году стали введенные против РФ санкции.

Как ранее сообщал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, вклад МСП в экономику РФ в абсолютных цифрах растет: в 2020 году он составил 22,2 трлн рублей, в 2021 году - 26,5 трлн рублей. Калинин также отмечал, что доля МСП в ВВП России в последние годы остается стабильной, немногим превышая 20%, - по итогам 2021 года этот показатель был на уровне 20,3%.