Управляющим директором АО "Туполев" назначили Константина Тимофеева

Он также является первым замгендиректора Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Константин Тимофеев назначен управляющим директором АО "Туполев". Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

"Константин Тимофеев будет совмещать руководство АО "Туполев" с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК". Соответствующее решение принял совет директоров АО "Туполев", - заявили в корпорации.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что наряду с растущей загрузкой КБ и Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (КАЗ) по производству продукции в рамках гособоронзаказа в ближайшее время АО "Туполев" "продолжит ответственную работу по наращиванию выпуска самолетов гражданской авиации, совершенствованию и развитию платформы Ту-214".

Он добавил, что такие масштабные задачи требуют концентрации ресурсов всей корпорации. "Таким образом, совмещение уровней управления головной компании и операционного управления АО "Туполев" позволит ускорить принятие необходимых решений и выстроить оптимальную схему управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ и выполнения планов производства", - подчеркнул Слюсарь.