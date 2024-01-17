Резиденты ТОР "Череповец" запустят новые производства в 2024 году

Они намерены вложить более 1,1 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 17 января. Запуск новых производств и расширение действующих, в том числе импортозамещающих производственных линий, запланировали резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Череповец" в 2024 году. Они намерены вложить более 1,1 млрд рублей инвестиций, общий объем капиталовложений с момента запуска ТОР превысил 8 млрд рублей, сообщили ТАСС в череповецком АНО "Агентство городского развития".

"В 2017 году у нас был запущен индустриальный парк "Череповец", который сейчас практически полностью заполнен новыми предприятиями. Их инвестиционные планы в текущих экономических условиях активно развиваются в рамках импортозамещения. Две компании - ООО "Норд" и ООО "Завод Нартис" - вышли на новые этапы в 2024 году, запускают новые производства и увеличивают объемы выпуска и продаж действующих производств. Размер инвестиций у компании "Норд" составит в 2024 году более 200 млн рублей, у "Завода Нартис" - более 500 млн рублей" - сообщили ТАСС в агентстве, которое сопровождает резидентов ТОР.

Помимо этого, на территории индустриального парка "Череповец" будет запущено в 2024 году производство по специальным заказам для машиностроительной отрасли, инвестиции - около 450 млн рублей.

В Череповце действует упрощенный порядок получения земельных участков без торгов для инвестиционных проектов по импортозамещению с конца 2022 года. Два предприятия воспользовались этой мерой поддержки и сейчас проектируют свои производства. "Это местные предприятия Череповца, которые будут работать в рамках импортозамещения. Так как вся территория города полностью является территорией опережающего развития, у нас есть крупные инвестиционные проекты не только на готовой площадке, но и за ее пределами. Так, Череповецкий судостроительный завод строит завод по производству барже-буксирных составов для перевозок грузов путем "река - море", а тепличный комбинат "Новый" обеспечивает весь регион овощами и в 2024 году также планирует расширяться", - сообщили в агентстве.

О резидентах

Статус резидента ТОР "Череповец" имеют 16 компаний, они вложили более 8 млрд рублей и создали 1 450 рабочих мест. Резиденты освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога на 10 лет, а также от уплаты налога на прибыль на первые пять лет. Кроме того, ставка взносов во внебюджетные фонды для них составляет 7,6% вместо стандартной 30% (в случае включения в реестр резидентов в течение трех лет с даты создания ТОР). С августа 2020 года льгота по взносам новым резидентам не предоставляется. В декабре 2023 года в ТОР "Череповец" зарегистрирован новый резидент без данной льготы, то есть взносы во внебюджетные фонды предприятие будет платить в полном объеме.

Как отмечал ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, ТОР "Череповец" является одним из лидеров по привлечению инвестиций в экономику региона. Всего же за последние пять лет в экономику области привлечен почти 1 трлн рублей.