В Красноярске помогут кадрами и помещениями переезжающим в город крупным компаниям

По словам мэра Владислава Логинова, в городе готовят специалистов в разных направлениях, в том числе инженеров и энергетиков

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Мэрия Красноярска поможет федеральным структурам, которые готовы перевезти свои головные офисы из Москвы в Красноярск, площадками под строительство их офисов, а также квалифицированными кадрами, которые готовят местные вузы. Об этом ТАСС сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ. На ней глава государства отметил, что Красноярск - географический центр России. Президент рассказал, как убеждал топ-менеджмент "Русгидро" переехать из Москвы в Красноярск и попросил местные власти помогать компании обустроиться на новом месте, в том числе с офисными помещениям.

"Владимир Владимирович подчеркнул, что Красноярск - это географический центр России, где необходимо формировать центры компетенций и за счет этого создавать дополнительные возможности для развития территории. Пример, который привел Владимир Владимирович, - компания "Русгидро". И мы готовы помогать крупным российским структурам в размещении своих головных офисов в Красноярске. Например, помогать с площадками для строительства их офисов или найти подходящие для них помещения, формировать современную инфраструктуру, снабжать компании нашими квалифицированными кадрами. У нас мощная научно-образовательная база. В городе готовят специалистов в разных направлениях, в том числе инженеров, энергетиков и людей других технических профессий", - сказал Логинов.

По словам мэра Красноярска, слова президента позволяют Красноярску претендовать на особую роль. "В свое время наш город был центром освоения Сибири и Дальнего Востока, а теперь город может стать центром экономического развития страны. Это важно и при подготовке города к 400-летию", - добавил он.

Во время встречи Путина с главами муниципальных образований мэр Красноярска рассказал главе государства о форматах работы, которые помогают городу считывать реальные проблемы горожан и устранять недоработки.

О переезде "Русгидро" в Красноярск

Весной 2023 года компания "Русгидро" заявила, что к 2024 году планирует перенести головной офис из Москвы в Красноярский край. Необходимость переезда компании обусловлена равной удаленностью нового офиса от производственных объектов компании, снижением издержек, в том числе за счет продажи недвижимости в Москве и Московской области.