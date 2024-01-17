В СП оценили работу с Минфином и ФТС по проверкам объектов интеллектуальной собственности

Она дополнительно принесла в федеральный бюджет 7,7 млрд рублей за 2023 год

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совместная работа Министерства финансов РФ, Счетной палаты и Федеральной таможенной службы (ФТС) России по повышению эффективности проводимых таможенными органами проверок относительно объектов интеллектуальной собственности дополнительно принесла в федеральный бюджет 7,7 млрд рублей за 2023 год. Об этом говорится в публикации на сайте Счетной палаты РФ.

"Для повышения эффективности мероприятий по довзысканию таможенных платежей и выработки системных подходов к организации контроля таможенной стоимости товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности, на площадке Министерства финансов России была организована совместная работа Счетной палаты, ФТС и Минфина, в ходе которой проводился регулярный анализ качества и результатов проверок, проводимых таможенными органами. Благодаря такой работе, согласно итоговым данным ФТС России, только в 2023 году в федеральный бюджет дополнительно взыскано 7,7 млрд рублей, а всего за период 2021-2023 годов - 16,1 млрд рублей", - приводятся слова аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

ФТС России проинформировала Счетную палату об итогах проверочных мероприятий в отношении организаций, которые в прошлые годы при декларировании товаров не включили в структуру таможенной стоимости лицензионные и иные подобные платежи. Проверки проводились на основании результатов контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой в 2021 году, в ходе которого были установлены недостатки таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации и отнесенных к объектам интеллектуальной собственности.

Кроме того, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти реализовали несколько рекомендаций Счетной палаты, имеющих отложенный бюджетный эффект. Так, проделана работа по улучшению информационного взаимодействия между ФТС России, ФНС России и Роспатентом. Министерство финансов подготовило и издало порядок принятия и выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, и проведения консультаций между таможенными органами и декларантом в целях обоснованного выбора стоимостной основы для определения таможенной стоимости ввозимых товаров.