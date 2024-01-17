Делегация Минэнерго Турции отправится в Россию для переговоров по газовому хабу

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Делегация Министерства энергетики и природных ресурсов Турции посетит на этой неделе Россию для переговоров по созданию газового хаба на территории республики.

"Поездка турецкой делегации в Россию запланирована на этой неделе", - сообщил ТАСС источник в ведомстве, отказавшись уточнить детали поездки.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля 2023 года и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и ряда других поставщиков.

Выступая 4 сентября 2023 года в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня - учреждение совместной рабочей группы.

В конце декабря 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году, дорожная карта по проекту будет принята в ближайшее время.