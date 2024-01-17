В России продажи электромобилей Evolute в 2023 году превысили 2 тыс. штук

При этом, как сообщила компания "Моторинвест", в декабре было продано 225 электрокаров бренда

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Продажи электромобилей российского бренда Evolute в РФ в 2023 году превысили 2 тыс. единиц, сообщила компания-производитель "Моторинвест". При этом в декабре 2023 года было продано 225 электрокаров бренда.

"В декабре 2023 года было реализовано 225 электромобилей бренда. Всего за 2023 год было продано 2 020 электрокаров Evolute", - говорится в сообщении.

Серийное производство электромобилей Evolute началось на заводе "Моторинвеста" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Первые продажи начались в октябре 2022 года. В настоящее время в России продаются такие модели, как седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky. В ближайшее время также стартуют продажи электрического минивэна i-Van, спортивного кроссовера i-Jet и первой гибридной модели от Evolute - кроссовера i-Space, добавили в компании.

Помимо выпуска Evolute, "Моторинвест" также занимается импортом и продажами автомобилей китайских брендов Voyah и Dongfeng. По итогам 2023 года в России было продано почти 4,3 тыс. электромобилей Voyah, из которых почти 3,6 тыс. - гибридные модели, а также 682 автомобиля марки Dongfeng.