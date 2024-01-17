В Северной Осетии по итогам 2023 года создали более 800 рабочих мест

Всего на территории республики реализуется пять прорывных проектов, которые включают в себя 11 подпроектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Более 800 рабочих мест создано в Северной Осетии по прорывным проектам по итогам 2023 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РСО-Алания Георгий Туаев.

"В рамках реализации прорывных проектов в Северной Осетии по данным на конец 2023 года было создано порядка 830 новых рабочих мест. Всего на территории республики реализуется пять прорывных проектов, которые включают в себя 11 подпроектов", - сказал Туаев.

На конец 2022 года число рабочих мест составляло более 600 рабочих мест.

По его словам, в республике продолжается реализация экономической модели, в которую входят проекты в сфере АПК, логистики и туризма. В экономику республики было вложено более 30 млрд частных инвестиций в рамках реализации пяти прорывных проектов. "Всего планируется создание порядка 7 тыс. новых рабочих мест, большая часть из которых появится в сфере туризма. Планируемый объем привлекаемых в республику внебюджетных средств составит порядка 55 млрд рублей", - отметил Туаев.