Казахстан изучает возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию

За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Власти Казахстана изучают возможность наращивания поставок куриных яиц в приграничные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам переговоров заместителя премьер-министра республики Серика Жумангарина и вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что уровень обеспеченности яйцом производства местных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию.

"Стороны положительно оценили открытие транзита российской свинины из 45 регионов РФ через Казахстан и отмену с 15 января 2024 года ограничений на поставки в РФ казахстанской животноводческой продукции. Сейчас страны нацелены провести интеграцию информационных систем в ветеринарии, что позволит снять существенную часть спорных вопросов", - пояснили в пресс-службе.

В преддверии заседания Совета ЕЭК, запланированного на 26 января, стороны договорились провести в Москве еще одну встречу для урегулирования ситуации с задержками казахстанских грузовых автомобилей на российско-белорусской границе. "12 декабря 2023 года был полностью закрыт переход на пункте пропуска "Рудня" для всех, кто не является гражданами России и Беларуси. С 8 января 2024 года запрет распространился на 2 оставшихся пункта пропуска: "Красное" и "Красный камень". На сегодня при содействии российской стороны ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через другой пункт пропуска на российско-белорусской границе. Основная часть транспорта уже проехала", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сложности возникли с отдельными грузами, требующими электронного оформления навигационных пломб. Стороны договорились принять все необходимые меры для скорейшего разрешения возникшего вопроса. Переговоры будут продолжены в рамках двусторонней встречи в Москве перед заседанием Совета ЕЭК.