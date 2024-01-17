Генсек ООН назвал неизбежным отказ от ископаемых видов топлива

Антониу Гутерриш предупредил, что планета находится на пути к повышению температуры на три градуса

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Поэтапный отказ от использования ископаемых видов топлива необходим и неизбежен. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Позвольте мне быть предельно ясным: поэтапный отказ от ископаемых видов топлива необходим и неизбежен. Никакие уловки, никакая тактика запугивания не изменят этого. Будем надеяться, что это произойдет не слишком поздно. Мы должны действовать сейчас, чтобы гарантировать честный и справедливый переход на возобновляемую энергию", - сказал он.

Гутерриш предупредил, что планета находится на пути к повышению температуры на три градуса. "2023 год стал самым жарким в истории наблюдений, но он может оказаться одним из самых прохладных по сравнению с будущими годами", - отметил он.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал свыше 2,8 тысячи руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов более чем из 120 стран. Россия не представлена на нынешней встрече, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашение.