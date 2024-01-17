В Кировской области объем собственных доходов вырос за год на 16,2%

По данным министра финансов региона Ларисы Маковеевой, рост обусловлен поступлениями налогов на доходы физических лиц и прибыль

КИРОВ, 17 января. /ТАСС/. Объем собственных доходов бюджета Кировской области увеличился за 2023 год и составил 55,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила министр финансов региона Лариса Маковеева.

"Объем собственных доходов областного бюджета составил за год 55,7 млрд рублей, что превысило уровень 2022 года на 16,2%, или на 7,8 млрд рублей. Надо отметить, что существенно увеличилась доля собственных доходов в их общем объеме - с 51,5% в 2022 году почти до 60% за прошлый год", - сказала министр.

Она отметила, что рост собственных доходов в большей степени обеспечен поступлениями налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. "Рост по ним составил 30,3% и 18% к уровню 2022 года соответственно", - рассказала Маковеева. По акцизам на нефтепродукты, алкоголь и пиво поступило 10,2 млрд рублей, рост составил 11,9%. Также на 11,4% выросли поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Неналоговые доходы в основном - на 71,3% - обеспечены поступлениями платежей за использование лесов и доходами от штрафов.