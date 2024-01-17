Глава МЭА пока не ожидает роста цен на нефть из-за ситуации в Красном море

Фатих Бирол заявил, что в 2024 году "нефтяные рынки будут хорошо сбалансированы и спокойны за счет значительного увеличения добычи в Северной и Южной Америке - США, Канаде, Бразилии, Гайане"

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол не считает, что цены на нефть и газ существенно вырастут из-за ситуации в Красном море. Об этом Бирол, участвующий в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил телеканалу Sky News.

"На данном этапе происходящее не сказалось на объемах добычи нефти и газа. Транспортировка, безусловно, была затронута, несколько выросли продолжительность маршрутов и стоимость [перевозки нефти по морю], но это не окажет большого влияния на цены нефти и газа при условии, что все будет оставаться как есть, - сказал Бироль. - Однако если одна или несколько стран - производителей нефти окажутся напрямую вовлечены в конфликт, ситуация изменится".

Глава МЭА выразил мнение, что в этом году "нефтяные рынки будут хорошо сбалансированы и спокойны за счет значительного увеличения добычи в Северной и Южной Америке - США, Канаде, Бразилии, Гайане", при том, что спрос на нефть "падает на фоне замедления роста экономики Китая и ускорения электрификации транспортной отрасли".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. По утверждению американской стороны, целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.