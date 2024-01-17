В Эквадоре заявили, что страна находится на грани дефолта

Министр производства и внешней торговли республики Сонсолес Гарсия отметила, что текущий момент является подходящим для инвестиций в экономику страны

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Положение Эквадора является близким к дефолту. Об этом заявила министр производства и внешней торговли республики Сонсолес Гарсия на сессии, посвященной развитию местных экономик на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Что касается государственно-частного партнерства, Эквадор не предоставляет ничего, кроме лицензий, разрешений или земли. Дело в том, что наша страна сейчас находится на грани дефолта. Мы не можем сейчас вкладывать деньги", - отметила она, отвечая на вопрос об участии государства в поддержке частного сектора экономики.

Министр подчеркнула, что текущий момент является подходящим для инвестиций в экономику страны. "Это отличная возможность сейчас инвестировать в Эквадор, когда мы боремся с наркотерроризмом. В среднесрочной перспективе мы увидим позитивные результаты", - добавила она.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 753 человека после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Силовики изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ.