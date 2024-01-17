Германия заявила о попадании в особенно сложную ситуацию, поскольку зависела от газа из РФ

Отсутствие поставок привело к "недостатку "конкурентоспособности", объяснил вице-канцлер Роберт Хабек

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Германия в значительной степени зависела от газа из России и именно поэтому сейчас, когда поставок больше нет, оказалась в сложной ситуации. Об этом заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

"Германия оказалась в особенно сложной ситуации по ряду причин. В отличие от других стран, с которыми мы конкурируем, наше энергоснабжение в значительной степени было выстроено на зависимости от российского газа. Мы имели конкурентное преимущество, так как газ был весьма выгодным. Когда его не стало, мы столкнулись с недостатком конкурентоспособности", - сказал он, выступая в Бундестаге.

В настоящее время ФРГ не получает газ по "Северным потокам": оба трубопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток "Северного потока - 2", но он так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому не может использоваться.