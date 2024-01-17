Путин допустил возможность расширения льгот на перевозку рыбы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков напомнил, что пока такие субсидии распространяются только на минтай

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам продумать, требуется ли расширить субсидирование перевозок рыбы с Дальнего Востока.

Речь об этом зашла на совещании с правительством, посвященном итогам поездки Путина на Дальний Восток. "Сейчас мы перевозки некоторых видов рыбы субсидируем, а некоторых - не субсидируем. И их трудно рыбакам поставлять в европейскую часть [страны]", - указал глава государства.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что пока такие субсидии распространяются только на минтай. Но ведомство готово расширить льготы на лососевые и сардины иваси, если будут предусмотрены необходимые средства - около 1 млрд рублей. "Зато рыба этих сортов появилась бы у нас на прилавках - качественная, отечественного производства", - заметил в ответ Путин. Он попросил Минфин и Минсельхоз проработать этот вопрос. "Надо взвесить цены, объемы и так далее. Район, откуда доставляли. Посмотрите, пожалуйста", - поручил президент.

В России предусмотрен льготный тариф на перевозку минтая по железной дороге с Дальнего Востока в центральные регионы страны. При этом во время встречи с главой государства в Хабаровске бизнесмены призвали в целом снижать стоимость доставки дальневосточной рыбы.