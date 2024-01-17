В Казахстане вернули в госсобственность земли рынка, принадлежавшие брату Назарбаева

Их площадь составляет 20 га, сообщили в прокуратуре Жамбылской области республики

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Более 20 га земли, принадлежавшей Болату Назарбаеву, брату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, возвращено в собственность государства. Об этом сообщили в прокуратуре Жамбылской области республики.

По ее информации, в 2004 году ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежавшему Болату Назарбаеву, был передан участок площадью около 34 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2", при этом часть земель площадью 22,25 га относилась "к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения". "В этой связи прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи", - отметили в пресс-службе. Суд иск удовлетворил, судебное решение вступило в законную силу, государственные акты на земельные участки отменены, добавили в прокуратуре.

В июне 2023 года в собственность государства были также возвращены по решению суда 37,6 га земель, на которых был расположен в Алма-Атинской области авторынок "Барыс", принадлежавший брату экс-президента.

В ноябре 70-летний Болат Назарбаев умер в больнице Алма-Аты в результате остановки сердца.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. Трудовую деятельность начал в 1970-х годах в родном селе Шамалган, став затем заместителем председателем совхоза. В конце 1980-х занимался животноводством. С 1992 по 1997 являлся вице-президентом аграрной компании "Инкар Агро". С 1997 руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. По инициативе Болата Назарбаева в 2016 году создана благотворительная организация "Саликалы урпак", которая занимается помощью малоимущим казахстанцам.