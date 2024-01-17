Nordwind Airlines начнет выполнять рейсы из Кирова в Дагестан с апреля

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

КИРОВ, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines начнет два раза в неделю летать из Кирова в Дагестан с 29 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"С сегодняшнего дня открыта продажа билетов на самолет Киров - Махачкала. Полеты начнутся с 29 апреля, рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

В 2024 году из Кирова также планируют запустить авиарейсы в Калининград, Самару и Минеральные Воды. Сейчас из Кирова можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань.

Кроме того, к 650-летию города власти рассчитывают реконструировать аэропорт Победилово.