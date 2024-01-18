Египет в 2023 году принял рекордное число туристов

Египетский министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса сообщил, что число туристов составило 14,9 млн

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Число иностранных туристов, посетивших в 2023 году Египет, составило 14,9 млн, что является рекордным показателем для этой страны. Такие данные привел египетский министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса.

"В 2023 году были достигнуты рекордные показатели по числу туристов, приехавших в Египет", - приводит его слова новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По данным министра, за отчетный период республику посетили 14,906 млн человек. Он добавил, что таким образом был побит рекорд 2010 года, когда на территорию Египта из-за рубежа приехали 14,731 млн туристов.