В OMV заявили, что Австрия застрахована от прекращения поставок газа из РФ через Украину

Австрийский нефтегазовый концерн сообщил, что диверсифицировал поставки

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV подстраховался на случай непродления контракта на транзит российского газа через территорию Украины в конце 2024 года за счет диверсификации поставок. Об этом в интервью газете Presse заявил глава компании Альфред Штерн.

"Мы считаем, что существует серьезный риск. <...> И для [продолжения] транзита компании в России и на Украине должны будут подписать новый контракт в конце 2024 года. Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы", - отметил глава OMV.

"За последние два года мы диверсифицировали наши источники газа. Теперь у нас есть собственное производство в Норвегии и заключены контракты со сторонними производителями в Норвегии и Италии. Кроме того, мы договорились с американскими и другими компаниями, в том числе, о долгосрочных поставках сжиженного газа, который мы привозим в Европу через Роттердам", - подчеркнул Штерн.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "бери или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.