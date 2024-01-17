Суд ЕС провел слушания по санкциям против ВЭБ.РФ

Решение будет через несколько месяцев

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Слушания по иску госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая требует отмены санкций Евросоюза, прошли в Европейском суде юстиции в Люксембурге, решение по делу будет вынесено через несколько месяцев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе трибунала.

"Сегодня прошли только слушания, никакого решения нет. Решение будет вынесено через несколько месяцев", - отметили там.

Как сообщил ТАСС главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов, речь идет о слушаниях в Европейском суде общей юрисдикции в отношении блокирующих санкций, введенных против ВЭБ.РФ в феврале 2022 года. "ВЭБ.РФ, используя имеющиеся международно-правовые средства защиты, последовательно оспаривает введенные против госкорпорации необоснованные европейские санкции. Сегодня речь идет о слушаниях в Европейском суде общей юрисдикции в отношении блокирующих санкций, введенных против ВЭБ.РФ в феврале 2022 года", - сказал он.

По его словам, "миссия ВЭБ.РФ заключается в повышении качества жизни российских граждан, обеспечении долгосрочного социально-экономического развития России, финансировании инвестиционных проектов национального значения". "ВЭБ.РФ также осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений российских граждан. Начиная с 2007 года, когда образовался институт развития ВЭБ.РФ, европейские компании и публичные институты в рамках существующего правового регулирования активно сотрудничали и содействовали реализации этой миссии. Несмотря на то что деятельность ВЭБ.РФ за все это время не претерпела значительных изменений, введение санкций демонстрирует непоследовательное и неаргументированное изменение подхода к позитивной повестке ВЭБ.РФ со стороны европейских властей и регуляторов", - отметил юрист.

Он также подчеркнул, что "в ходе судебных процессов об оспаривании санкций со стороны государственных органов Европейского союза не были представлены какие-либо доказательства незаконности действий ВЭБ.РФ и руководства ВЭБ.РФ, которые могли бы лечь в основу вводимых санкций".

Санкции с 2014 года

В 2014 году ЕС ввел в отношении Внешэкономбанка и ряда других российских организаций ограничительные меры, согласно которым гражданам и компаниям Евросоюза запрещено в том числе предоставлять этим организациям финансирование, покупать или продавать выпущенные ими новые акции, облигации или "подобные финансовые инструменты" со сроком обращения более 30 дней.

Внешэкономбанк инициировал процесс обжалования решения совета Европейского союза в 2014 году. 13 сентября 2018 г. суд отклонил требование Внешэкономбанка, а также подобные требования, заявленные "Роснефтью", Сбербанком, ВТБ, "Газпром нефтью" и их дочерними структурами. После этого ВЭБ подал жалобу на решение суда ЕС.