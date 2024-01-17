Министр энергетики Молдавии пообещал снизить в феврале цены на газ для населения

При этом Виктор Парликов подчеркнул, что к концу 2024 года стоимость газа может значительно вырасти и это закладывается в прогноз средней цены топлива за год

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что рассчитывает снизить тариф на природный газ для населения до конца февраля.

"В прошлом году мы закупали газ очень дорого, это повлияло на среднюю стоимость газа для потребителей. Насколько я понимаю, "Молдовагаз" уже готовит запрос о снижении тарифа, это может произойти в ближайшие несколько недель. <…> Национальное агентство по регулированию энергетики проанализирует запрос, думаю, что в феврале это решение будет принято", - сказал Парликов в эфире телеканала "Журнал-ТВ". При этом министр подчеркнул, что к концу 2024 года цена газа может значительно вырасти и это закладывается в прогноз средней цены топлива за год, что будет отражено в тарифе.

В Молдавии уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства.

Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая продлила с молдавской государственной компанией Energocom контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в $66 за 1 МВт⋅ч.