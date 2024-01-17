Молдавия заявила, что вернется к закупкам газа у "Газпрома", если будет выгодная цена

В республике второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Молдавия вернется к закупкам газа у "Газпрома", если его цена будет выгоднее, чем у конкурентов. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.

"Если "Энергоком" (государственное предприятие, занимающееся закупкой газа и электроэнергии - прим. ТАСС) не сможет найти газ на рынке по ценам ниже, чем у "Газпрома", то почему бы тогда не взять газ и у "Газпрома"?" - сказал Парликов.

Ранее Парликов сообщил, что большая часть закупленного Молдавией на зиму газа размещена в хранилищах соседней Украины. В республике уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал в прошлом году акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ее правящей Партией действия и солидарности, которых обвиняют в проведении антироссийской политики. По опросам социологов, подавляющее большинство жителей страны считает, что Санду должна отправиться в Москву, чтобы договориться о поставках газа по умеренным ценам.

С октября 2023 года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребности Молдавии. В сентябре 2023 года ГРЭС и "Энергоком" продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене $66 за 1 МВт⋅ч.