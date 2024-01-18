Глава Минфина ФРГ выступил в защиту отмены налоговых льгот для фермеров

Кристиан Линднер пояснил, что постепенная отмена льгот на дизельное топливо не нанесет ущерба сельскому хозяйству

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил в защиту оспариваемого плана по отмене налоговых льгот для фермеров.

"Если пройдут новые переговоры о правительственных задачах и государственных расходах, то неизбежно также будут внесены изменения и ограничения", - заявил Линднер, выступая в Бундестаге. По этой причине, по его словам, правительство ФРГ сократит финансовую помощь. "Например, мы постепенно и планомерно отказываемся от возмещения расходов на сельскохозяйственное дизельное топливо", - добавил министр. В 2024 году рекордные средства будут вновь мобилизованы из федерального бюджета и Фонда климата и трансформации для инвестиций в укрепление экономической основы, а также в экологическую и цифровую трансформацию, подчеркнул глава Минфина Германии.

Линднер отметил, что постепенная отмена льгот на дизельное топливо не наносит ущерба сельскому хозяйству. "Напротив: федеральное правительство и поддерживающие его коалиционные фракции теперь хотят вступить в процесс диалога и выработки стратегии для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства в Германии. Подобно тому, как Бундесвер был заброшен, так и будущее сельского хозяйства в Германии было заброшено, и не этой коалицией, а на протяжении многих лет и десятилетий", - признал он. Линднер упомянул бюрократические трудности, вопросы организации рынка и возможности удовлетворения конкретных потребностей сельского хозяйства в налоговом законодательстве.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов. 8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Завершающая демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.