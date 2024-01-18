ФРС США фиксирует признаки охлаждения рынка труда страны

При этом в отчете Федеральной резервной системы страны говорится, что на потребительском рынке наблюдается "устойчивая активность"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, фиксирует признаки охлаждения американского рынка труда и устойчивую потребительскую активность. Об этом говорится в опубликованной в среду так называемой Бежевой книге - отчете, дающем общее представление об экономических тенденциях и проблемах страны.

Как отмечают авторы работы, "устойчивые потребительские расходы способствовали росту экономики США в последние недели, компенсируя слабость в других секторах, таких как обрабатывающая промышленность". При этом, по оценкам ФРС, "рынок труда показывает признаки охлаждения" в то время, как на потребительском рынке "заметна устойчивая активность". Тем не менее, отмечает финрегулятор, на большей части территории страны "сообщается о незначительных [изменениях] или отсутствии каких-либо изменений" в экономической активности.

При этом американский бизнес "ожидает экономического роста". Во многом это связано с перспективой снижения базовой процентной ставки. Кроме того, говорится в отчете, американский бизнес "отмечает ослабление инфляционного давления в последние недели" - цены в США стабилизируются, а в некоторых случаях снижаются. Авторы работы также указывают на ожидание "дальнейшего снижения темпов роста заработной платы".

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам прошлого года на 3,4%, сообщило ранее министерство труда страны. Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% ФРС. Как отмечает газета The Washington Post, инфляция в 2023 году "снижалась гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал". Это стало одной из причин, почему ФРС не стала повышать базовую процентную ставку по итогам последнего в прошлом году заседания своего руководящего комитета по открытому рынку, которое состоялось 12-13 декабря. Финрегулятор сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. При этом рынки ожидают, что американский ЦБ шесть раз снизит ставку в нынешнем году, до 3,75%-4%.